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Главная  /  Репортажи  /  Эскалатор на станции метро "Кузнецкий мост" закрыт на ремонт до 2 ноября

Эскалатор на станции метро "Кузнецкий мост" закрыт на ремонт до 2 ноября

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:44
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С 4 сентября до 2 ноября 2017 года, эскалатор на станции метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии закрыт на ремонт. Как сообщает пресс-служба столичного метро, закрытие эскалатора необходима для безопасности пассажиров. Специалисты метрополитена поменяют все механизмы, лестницы, перила и другие элементы эскалатора. Автор репортажа: Павел Гринфельд.

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