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Движение на Котельнической и Гончарной набережных перекрыто по 5 сентября из-за благоустройства

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:58
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Движение на Котельнической и Гончарной набережных перекрыто до 7:00 5 сентября 2017 г., сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Так, полностью движение будет перекрыто на Котельнической и Гончарной набережных до 7:00 5 сентября в связи с проведением работ по благоустройству «Моя улица». В ходе масштабных работ на набережных будет уложено асфальто-бетонное покрытие и установлены фонари на опоры.

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