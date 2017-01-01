Движение на Котельнической и Гончарной набережных перекрыто по 5 сентября из-за благоустройства

Автор: denis947 Дата публикации: 19:58

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Движение на Котельнической и Гончарной набережных перекрыто до 7:00 5 сентября 2017 г., сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Так, полностью движение будет перекрыто на Котельнической и Гончарной набережных до 7:00 5 сентября в связи с проведением работ по благоустройству «Моя улица». В ходе масштабных работ на набережных будет уложено асфальто-бетонное покрытие и установлены фонари на опоры.