Украшение столичного района Отрадное ко Дню города

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В столице во всю идёт подготовка ко Дню города, который состоится в ближайшие выходные. Помимо центра города украшают и спальные районы. Так, в районе Отрадное, в парке у одноимённой станции метро появился пазл, где надо расставить элементы так, чтобы получилось фотография. Также в парке установили качели с символикой праздника. Вдоль крупных дорог разместили инсталляции со словом "С Днём Рождения, Москва". Столице исполнится 870 лет.