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Отсутствие подъездной дороги к центру образования в городе Саранске

Автор:
Kondrnata
Дата публикации:
04.09 23:21
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В новом мкр. "Юбилейный" г. Саранск невозможно из дома 12 по проспекту Юбилейный добраться до новейшей школы.

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