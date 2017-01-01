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Эскалатор на станции метро «Кузнецкий мост» закрыт на ремонт до 2 ноября

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
04.09 23:24
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С 4 сентября до 2 ноября 2017 года, один из эскалаторов на станции метро «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии закрыт на ремонт. Как сообщает пресс-служба столичного метро, закрытие эскалатора необходима для безопасности пассажиров. Специалисты метрополитена поменяют все механизмы, лестницы, перила и другие элементы эскалатора.

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