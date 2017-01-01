Кактус-черепаха расцвела в Суккулентной оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 04.09 23:26

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Вечером 4 сентября, в Суккулентной оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвела одна из самых редких Цариц ночи — уникальный Селеницереус тестудо, или кактус-черепаха, (Selenicereus testudo) семейства Кактусовых с толстыми стеблями и крупными белыми цветками. В отличие от большинства других видов эта Царица ночи "ползёт", а не свисает. Родина кактуса-черепахи — Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика, Белиз. В честь такого уникального события "Аптекарский огород" продлил режим работы до 23.00. Как известно, Царицы ночи распускаются один раз в год, ночью и очень зрелищно. В "Аптекарском огороде" представлена самая большая коллекция Цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке. Название "Селеницереус" для большинства ничего не говорит, а жаль — оно очень интересное. Селена — богиня луны в древнегреческой мифологии, "цереус" — это свеча. Эти растения почти никто и никогда не видел. Коллекция суккулентов "Аптекарского огорода" — одна из старейших и самых масштабных в России. В 2016 году в честь 310-летия "Аптекарского огорода" саду подарили 560 редчайших суккулентов. Столь щедрый подарок сделала Юлия Высоцкая. Кроме того, в "Аптекарском огороде" можно увидеть самую большую в России коллекцию легендарных Цариц ночи, эпикактусов и другие ботанические редкости.