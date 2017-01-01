В Таганроге прошли соревнования по конкурсу с призовым фондом в 600 000 рублей (2.09.17)

Автор: Аноним Дата публикации: 04.09 23:45

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2-3 сентября в Таганроге прошли крупнейшие соревнования по конкуру на кубок Открытия КСК "Golden Horse". Более 70 участников из Москвы, Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской области, республики Крым собрались здесь ведь призовой фонд составил более полумиллиона рублей! Более того, победители получили право на выступление во всероссийских соревнованиях в MaximaPark. Для установки маршрута была приглашена известная курс-дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Фадеева. В первый день соревнований погода разыгралась не на шутку: утром пошел ливень, но старты решили не переносить, поскольку грунт был в удовлетворительном состоянии. Всего в этот день было 5 маршрутов высотой от 80 см до 130 см, в которых принимали участие дети, юноши и любители. Детям были вручены ценные подарки от спонсоров: компании "В Коня Корм" и "ProkoniShop".