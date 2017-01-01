В "Аптекарском огороде" расцвела одна из самых редких Цариц ночи — уникальный Селеницереус тестудо, или кактус-черепаха
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 04.09 23:47
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В "Аптекарском огороде" расцвела одна из самых редких Цариц ночи — уникальный Селеницереус тестудо, или кактус-черепаха, (Selenicereus testudo) семейства Кактусовых с толстыми стеблями и крупными белыми цветками. В отличие от большинства других видов эта Царица ночи "ползёт", а не свисает. Родина кактуса-черепахи — Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика, Белиз. В честь этого события "Аптекарский огород" продлил режим работы - 4 сентября сад был открыт до 23.00 часов.
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