Арт-объекты в Новопушкинском сквере ночью смотрятся еще более эффектно

Автор: Uwis Дата публикации: 09:34

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Арт-объекты в Новопушкинском сквере ночью смотрятся еще более эффектно, как и помолодевший Александр Сергеевич на Пушкинской площади.