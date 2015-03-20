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Арт-объекты в Новопушкинском сквере ночью смотрятся еще более эффектно

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:34
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  • 1

Арт-объекты в Новопушкинском сквере ночью смотрятся еще более эффектно, как и помолодевший Александр Сергеевич на Пушкинской площади.

  • 26
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Комментарии (1)

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