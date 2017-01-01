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Пасмурно и дождливо утром в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:36
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Как и обещали синоптики, во вторник в столицу пришла осенняя погода: пошёл дождь и стало прохладно.

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