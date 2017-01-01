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Погода испортилась: в Москве идёт дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:00
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Пасмурно, идёт дождь, с деревьев облетают жёлтые листья: началась осень.

  • 22
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Комментарии (0)

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