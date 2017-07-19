В Сочи сбили девушку-мотоциклиста
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:28
-
- 26
Мотоциклистка остановилась на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобили и повернуть направо. При этом, по словам пользователей, она чуть-чуть заехала на встречку. И вдруг на этой полосе появился автомобиль. Его владелец лоб в лоб врезался в байк. Девушка, как видно на кадрах, отлетела на несколько метров, ей на помощь начали сбегаться окружающие. А сбивший ее мужчина остановился через 30 метров - и оставался в своей машине до приезда инспекторов.
Сообщается, что пострадавшую увезли в больницу. В ГИБДД ведут расследование обстоятельств трагедии.
- 26
Комментарии (0)