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В Сочи сбили девушку-мотоциклиста

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:28
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В Сочи водитель сбил на дороге девушку-мотоциклиста и после этого даже не вышел из машины.

Мотоциклистка остановилась на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобили и повернуть направо. При этом, по словам пользователей, она чуть-чуть заехала на встречку. И вдруг на этой полосе появился автомобиль. Его владелец лоб в лоб врезался в байк. Девушка, как видно на кадрах, отлетела на несколько метров, ей на помощь начали сбегаться окружающие. А сбивший ее мужчина остановился через 30 метров - и оставался в своей машине до приезда инспекторов.

Сообщается, что пострадавшую увезли в больницу. В ГИБДД ведут расследование обстоятельств трагедии.
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