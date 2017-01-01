В Нью-Йорке пожилой водитель на внедорожнике протаранил прачечную
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:37
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74-летний водитель стал сдавать назад на парковке, но что-то пошло не так: он на внушительной скорости влетел внутрь помещения, и сбил сразу нескольких посетителей. Их просто раскидало в разные стороны. Как сообщается, всего пострадали 6 человек. Ранения получил и сам водитель.
При этом, когда он открыл дверь машины, кто-то подошел к нему и стукнул по голове. Очевидно, этот кто-то был не в силах сдержать эмоции. Еще бы, ведь внедорожник просто разнес прачечную, и только по счастливой случайности никто не погиб.
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