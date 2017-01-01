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Мощный сель сошёл со склона в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:57
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В Сети часто появляются видеоролики селей и оползней. Но такого, пожалуй, не видели даже наши постоянные зрители.

В одном из индийских штатов огромная грязевая масса обрушилась на горный посёлок - на глазах у множества очевидцев. Как ни странно, в результате, как сообщается, никто не погиб и даже не пострадал. Все дома, которые попали в объектив камеры, в момент этой природной атаки - пустовали.

А вот брошенные автомобили обвал превратил в груды покорёженного металла. К тому же - заблокировал дорогу: раскапывать её пришлось несколько дней.
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