Подтопление дорог в Благовещенске
- Автор:
- Евгений Бро
- Дата публикации:
- 12:55
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Как видно на кадрах, испытание ненастьем не выдержала ливневая канализация. Одна из дорог города оказалась под водой. Автомобили медленно форсировали огромную лужу, припаркованные машины - стояли в воде по подвеску. Пешеходам приходилось вброд переходить проезжую часть - примерно по щиколотку в воде. Кроме того, осадки, как сообщает автор видео, сопровождались раскатами грома.
Сообщается, что под водой оказалась и другая проезжая часть Благовещенска. Эти кадры мобильный репортёр прислал с улицы Зейской.
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