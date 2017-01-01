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Подтопление дорог в Благовещенске

Автор:
Евгений Бро
Дата публикации:
12:55
  • 39
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На Благовещенск обрушился сильный ливень. Последствия непогоды снял на видео мобильный репортёр.

Как видно на кадрах, испытание ненастьем не выдержала ливневая канализация. Одна из дорог города оказалась под водой. Автомобили медленно форсировали огромную лужу, припаркованные машины - стояли в воде по подвеску. Пешеходам приходилось вброд переходить проезжую часть - примерно по щиколотку в воде. Кроме того, осадки, как сообщает автор видео, сопровождались раскатами грома.

Сообщается, что под водой оказалась и другая проезжая часть Благовещенска. Эти кадры мобильный репортёр прислал с улицы Зейской.
  • 39
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    13:21
    Уважаемый Евгений Бро, уточните, пожалуйста, когда сделаны кадры?
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