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Главная  /  Репортажи  /  На станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка «Цирк нового поколения»

На станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка «Цирк нового поколения»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:08
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5 сентября, на станции метро «Воробьевы горы» Сокольнической линии состоялось торжественное открытие выставки костюмированных экспозиций Большого Московского цирка «Цирк нового поколения». В выставочном пространстве станции «Воробьевы горы» в специальных колбах представлены разнообразные костюмы цирковых артистов, спортивных гимнастов и танцовщиц. Новая экспозиция предоставит уникальную возможность пассажирам Московского метрополитена окунуться в атмосферу циркового искусства и детально рассмотреть каждый предмет сценического образа артистов цирка. В церемонии открытия выставки приняли участие и.о. заместитель начальника Московского метро по пассажирской работе Юлия Темникова, директор Большого Московского государственного цирка, народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Иосиф Кобзон, а также народная артистка Российской Федерации Ольга Погодина.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:55
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:25 http://www.mskagency.ru/materials/2701841 05.09.17
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