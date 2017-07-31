Благовещенск затопило после дождя (ВИДЕО)
- Автор:
- Egor2016
- Дата публикации:
- 14:00
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- 70
По словам автора видео, осадки начались коло 17:00 по местному времени. В результате на улице Зейской ливнёвка не справилась с объемами ливневой воды, и проезжая часть утонула.
Как видно на кадрах, автомобилисты снижали скорость и форсировали образовавшуюся водную преграду. Из-за плохих погодных условий на дороге образовался небольшой затор. При этом, подтопления наблюдались и на других дорогах города.
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