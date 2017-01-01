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Главная  /  Репортажи  /  Коровы пасутся на детской площадке в центре Копьёво (ВИДЕО)

Коровы пасутся на детской площадке в центре Копьёво (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:32
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Республики Хакасия. Там, в посёлке Копьёво, местные жители обнаружили на детской площадке стадо коров.

Животные спокойно паслись среди качелей, близ жилых многоэтажек. Действо, по словам мобильного репортёра, происходило на одной из центральных улиц населённого пункта. Автор видео рассказывает, что он сообщил о появлении парнокопытных в органы. отвечающие за бродячий скот. Однако мужчине ответили, чтобы перезвонил завтра. "За что мы получаем деньги, если халатно относимся к своим должностным инструкциям?" - удивляется мобильный репортёр из Хакасии.

А коровы тем временем облегчали работу дворникам - продолжали поедать траву.
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