Коровы пасутся на детской площадке в центре Копьёво (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 13:32
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Животные спокойно паслись среди качелей, близ жилых многоэтажек. Действо, по словам мобильного репортёра, происходило на одной из центральных улиц населённого пункта. Автор видео рассказывает, что он сообщил о появлении парнокопытных в органы. отвечающие за бродячий скот. Однако мужчине ответили, чтобы перезвонил завтра. "За что мы получаем деньги, если халатно относимся к своим должностным инструкциям?" - удивляется мобильный репортёр из Хакасии.
А коровы тем временем облегчали работу дворникам - продолжали поедать траву.
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