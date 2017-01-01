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Главная  /  Репортажи  /  Селфи со слоном обернулось трагедией для жителя Индии

Селфи со слоном обернулось трагедией для жителя Индии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:10
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Селфи со слоном стало последним для молодого человека в Индии.

Парень захотел сделать снимок с диким животным, но подошёл слишком близко. Попытка убежать оказалась неудачной. Слон быстро догнал нарушителя своего спокойствия и просто затоптал человека.

Очевидцы, которые всё снимали на видео, запаниковали и ничем не смогли помочь. Когда слона всё же удалось прогнать, пострадавший был ещё жив. Однако, сообщается, что молодой человек умер по дороге в больницу.
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