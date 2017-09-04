Гоночный автомобиль облил горящим бензином зрителей на соревнованиях в Австралии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:16
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А тем, что один из пилотов облил зрителей горящим бензином. Забуксовал на трассе - и спровоцировал возгорание пролитого топлива. Брызги тут же попали прямиком в толпу. Началась паника, люди из первых рядов бросились врассыпную. Но некоторые - спастись не успели.
Сообщается, что как минимум, 13 человек получили ожоги - в том числе, тяжёлые. Одного - доставили в больницу к критическом состоянии.
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