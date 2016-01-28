Китаянка родила на улице во время шопинга
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:21
-
- 50
Они стали очевидцами того, как женщина, которая отправилась за покупками, родила ребёнка прямо на улице. В какой-то момент китаянку скрутили схватки. Однако прохожие - не растерялись. Во-первых, принесли несколько стульев. Во-вторых, вызвали врача-акушера.
В итоге, роды были приняты успешно. Молодой матери - тут же вручили младенца. С которым она, как сообщается, и отправилась домой - причём пешком.
- 50
Комментарии (0)