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Главная  /  Репортажи  /  Китаянка родила на улице во время шопинга

Китаянка родила на улице во время шопинга

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:21
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Шопинг с неожиданной развязкой запечатлели на видео мобильные репортёры из Китая.

Они стали очевидцами того, как женщина, которая отправилась за покупками, родила ребёнка прямо на улице. В какой-то момент китаянку скрутили схватки. Однако прохожие - не растерялись. Во-первых, принесли несколько стульев. Во-вторых, вызвали врача-акушера.

В итоге, роды были приняты успешно. Молодой матери - тут же вручили младенца. С которым она, как сообщается, и отправилась домой - причём пешком.
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