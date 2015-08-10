ДТП с участием двух мотоциклистов произошло на гонках в Словакии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:27
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Мало того, что выпал из седла - так ещё и оставил свой двухколёсный транспорт неуправляемым. Сначала он крутанулся вокруг своей оси, а затем подпрыгнул - и прилетел прямиком в лобовое стекло раллийного болида, из кабины которого и вели съёмку.
Удар получился сильным - но, как сообщается, к счастью, не смертельным для пилота. Хотя перенервничать ему, конечно, пришлось изрядно.
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