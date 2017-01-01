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Главная  /  Репортажи  /  В Уфе сосед спас пенсионерку из-под обломков рухнувшего дома

В Уфе сосед спас пенсионерку из-под обломков рухнувшего дома

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:40
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В Уфе пенсионерка чуть не стала жертвой собственного дома.

Во время ливня ветхое здание сильно подтопило. Оно начало разрушаться. Очевидцы говорят, что пожилая женщина хотела вывести собаку, в результате застряла в обломках и, как сообщается, не смогла выбраться самостоятельно.

На помощь ей отправился сосед. 20-летний Арсен Байбурин пробрался к пострадавшей и вытащил её ещё до приезда спасателей. Очевидцы сняли спасение пенсионерки на видео.
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