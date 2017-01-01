В Уфе сосед спас пенсионерку из-под обломков рухнувшего дома
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:40
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Во время ливня ветхое здание сильно подтопило. Оно начало разрушаться. Очевидцы говорят, что пожилая женщина хотела вывести собаку, в результате застряла в обломках и, как сообщается, не смогла выбраться самостоятельно.
На помощь ей отправился сосед. 20-летний Арсен Байбурин пробрался к пострадавшей и вытащил её ещё до приезда спасателей. Очевидцы сняли спасение пенсионерки на видео.
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