Парковка для электромобилей в Большом Николоворобинском переулке

Автор: denis947 Дата публикации: 15:14

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Парковочные места только для электромобилей появились в центре Москвы. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные машины не смогут там парковаться. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. «Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», - пояснил порталу заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Парковочные места расположены по адресу: ул. Красная Пресня, д. 31, Глинищевский пер., д. 6, ул. Остоженка, д. 36, ул. Бахрушина, д. 20, Большой Николоворобинский пер., д. 7, стр. 2, ул. Малая Дмитровка, д. 21/18, ул. Большая Бронная, д. 14.