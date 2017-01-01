Инсталляция перед музеем Пушкина в Москве: свалка или искусство

Автор: denis947 Дата публикации: 15:47

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В соцсетях не понимают, почему вход завалили детскими кроватками и колясками.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192844

Возле музея имени Пушкина на Волхонке появились сотни детских кроватей и колясок — такое ощущение, что в музее всегда был детский сад, а сейчас в здании делают ремонт и их вынесли на улицу. В музее идет подготовка к выставке «Октябрь» одного из самых известных современных китайских художников Цая Гоцяна. С 13 сентября откроется его первая персональная выставка в России.