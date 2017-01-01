Инсталляция перед музеем Пушкина в Москве: свалка или искусство
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:47
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В соцсетях не понимают, почему вход завалили детскими кроватками и колясками.
Возле музея имени Пушкина на Волхонке появились сотни детских кроватей и колясок — такое ощущение, что в музее всегда был детский сад, а сейчас в здании делают ремонт и их вынесли на улицу. В музее идет подготовка к выставке «Октябрь» одного из самых известных современных китайских художников Цая Гоцяна. С 13 сентября откроется его первая персональная выставка в России.
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