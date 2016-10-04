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В Химках на стройплощке упал башенный кран

Автор:
Boroda_russia
Дата публикации:
15:51
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В Химках на стройплощке упал башенный кран. В результате инцидента на улице Молодежная, дом 74 погиб один человек и еще двое пострадали.

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