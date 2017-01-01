Ученик устроил стрельбу в школе в Ивантеевке: хроника очевидцев
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:59
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По словам очевидцев, во вторник утром вооружённый травматическим пистолетом и кухонным топориков девятиклассник напал на учителя и устроил стрельбу в классе во время урока. Инцидент произошёл в школе №1 в Ивантеевке.
Сообщается, что дети, находившиеся в момент ЧП в одном кабинете со стрелком, выпрыгивали из окна - с высоты второго этажа. Остальные ученики, учителя и сотрудники школы, как видно на этих кадрах, были эвакуированы.
этого видео, на втором этаже здания школы - где и произошла стрельба - разбиты стёкла.
этих кадрах, которые опубликовал в Сети пользователь под именем Balera Домовой, на месте работают сотрудники МЧС, полиции. Территория возле учебного заведения оцеплена.
последним данным в результате ЧП пострадали четыре человека: педагог, а также три школьника, которые выпрыгнули из окна, спасаясь от разъяренного одноклассника. Сотрудники полиции, как сообщается, задержали предполагаемого стрелка. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка. Кроме того, как пишут он-лайн издания, следователи проведут проверку школы и руководства.
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