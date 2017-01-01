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Адресные планы больницы Моники в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:21
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Адресные планы больницы Моники в Москве, куда доставили раненых из подмосковной Ивантеевки. Напомню, сегодня в Ивантеевке ученик вооружился топором и пистолетом, предположительно, самодельным травматом, и пошёл расстреливать учеников и учительницу. Некоторые дети, спасаясь, прыгали в окно со 2-го этажа. В результате инцидента учительница в реанимации, ученики в больнице. Те, кто прыгали в окно, ломали себе ноги.

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