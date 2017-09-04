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Сильный ливень прошёл в Уфе (4.09.17.)

Автор:
cokoto
Дата публикации:
17:41
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Сильный ливень прошёл в Уфе. Видимость ухудшилась до нескольких десятков метров.

  • 22
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