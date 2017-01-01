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Главная  /  Репортажи  /  Последствия после ливня на проспекте Салавата Юлаева

Последствия после ливня на проспекте Салавата Юлаева

Автор:
cokoto
Дата публикации:
18:00
  • 22
  • 0

Много воды и транспортный калапс.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

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