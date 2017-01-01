Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Большой мультимедийный экран смонтировали на фасаде здания филармонии в парке "Зарядье"

Большой мультимедийный экран смонтировали на фасаде здания филармонии в парке "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:05
  • 24
  • 0

Большой мультимедийный экран смонтировали на фасаде здания филармонии в парке "Зарядье".

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
19:20 | Гринфельд Павел
Тыкву весом 437 кг доставили в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"
18 0
17:57 | Uwis
Большой Москворецкий мост украсили праздничными флагами
27 0
02.09 13:50 | Uwis
Монтаж сцены на Поклонной горе к Дню города
95 1
03.09 23:28 | Uwis
Финишные работы в парке "Зарядье" перед открытием
43 2
19.03 14:15 | LaimeLaim
Мультимедийный экран установлен у Манежа