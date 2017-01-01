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Главная  /  Репортажи  /  На Малой Дмитровке и других улицах столицы появились места для парковки электромобилей

На Малой Дмитровке и других улицах столицы появились места для парковки электромобилей

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:45
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На ул. Малая Дмитровка, д. 21/18 и других нескольких улицах столицы появились места для парковки электромобилей. Такие парковки обозначены специальным знаком. Кроме этого на такой парковке установлена зарядка для электромобилей. Специальный знак представляет собой схематичное изображение автомобиля и огибающий вокруг него провод с вилкой на конце. Электрическая зарядка оборудована индикацией. Предполагается, что данные места на парковке будут исключительно для электромобилей. Парковка для электромобилей бесплатна. Электромобили сейчас выпускает специальный бренд BMW, Tesla, Mitsubishi и другие автопроизводители. На наших улицах можно встретить электрические автомобили Tesla, а также BMW i3 и BMW i8 и другие электромобили.

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