На Малой Дмитровке и других улицах столицы появились места для парковки электромобилей

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На ул. Малая Дмитровка, д. 21/18 и других нескольких улицах столицы появились места для парковки электромобилей. Такие парковки обозначены специальным знаком. Кроме этого на такой парковке установлена зарядка для электромобилей. Специальный знак представляет собой схематичное изображение автомобиля и огибающий вокруг него провод с вилкой на конце. Электрическая зарядка оборудована индикацией. Предполагается, что данные места на парковке будут исключительно для электромобилей. Парковка для электромобилей бесплатна. Электромобили сейчас выпускает специальный бренд BMW, Tesla, Mitsubishi и другие автопроизводители. На наших улицах можно встретить электрические автомобили Tesla, а также BMW i3 и BMW i8 и другие электромобили.