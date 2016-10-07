Тыкву весом 437 кг доставили в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19:20

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Вечером 5 сентября, тыкву весом 437 кг доставили в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Её обхват - 4 метра, высота - 1 метр, длина - 130 см. Как рассказал рекордсмен Александр Чусов, за 5 месяцев он вырастил такую огромную тыкву и до этого даже победил в конкурсе. На конкурс Александр привёз тыкву весом 80 кг и получил 1 место. Приз достался очень щедрый, участок земли в городе Электросталь, где он и вырастил такую тыкву, которая вошла в книгу рекордов России.