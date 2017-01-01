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На трассе "Скандинавия" сгорел автомобиль

Автор:
Ivan Eremin
Дата публикации:
22:01
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В 3 км от развязки на выборгское шоссе (в СПб) на новом (достраиваюшемся) отрезке трассы Скандинавия горит автомобиль. Никто не останавливается. Остановился, осмотрел обочину на наличие других авто и пострадавших под руководством оператора 112. Никого не нашёл. Чуть по отдаль целая и невредимая женщина водитель в шоке, во время звонка оператору задал вопросы о её состоянии и о том, что случилось. Со слов водителя, произошёл хлопок и её бросило на ходу об отбойник, после чего авто загорелось. 112 теперь вызывает как и во всем мире все службы, на место прибыл наряд дпс, пожарный расчёт и скорая. Будьте внимательны и помогайте друг другу.

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