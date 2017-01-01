У станции метро "Бульвар Рокоссовского" обустраивают две плоскостные парковки

Автор: Uwis Дата публикации: 05.09 23:46

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На улице Ивантеевская у станции метро "Бульвар Рокоссовского" обустраивают две плоскостные парковки.