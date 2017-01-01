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Главная  /  Репортажи  /  У станции метро "Бульвар Рокоссовского" обустраивают две плоскостные парковки

У станции метро "Бульвар Рокоссовского" обустраивают две плоскостные парковки

Автор:
Uwis
Дата публикации:
05.09 23:46
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На улице Ивантеевская у станции метро "Бульвар Рокоссовского" обустраивают две плоскостные парковки.

  • 19
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