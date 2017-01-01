В Саратовской области посреди дороги лежат кучи щебня (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:15
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На кадрах видно, что автомобиль змейкой петляет между ямами и лужами. Более того, водителю приходится искусно лавировать между возвышающимися над дорогой горами щебня вперемешку с землёй.
Местные жители считают, что решить дорожную проблему достаточно просто: нужно лишь разровнять имеющуюся щебёнку, засыпав зияющие на дороге ямы. Однако щебень, по словам автора видео, продолжает лежать без пользы с апреля этого года. "При том, что ямочный ремонт в Аркадакском районе, по словам властей, прошёл," - пишет мобильный репортёр.
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