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В Саратовской области посреди дороги лежат кучи щебня (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:15
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Дорогу в Аркадакском районе Саратовской области превратили в "полосу препятствий". Об этом сообщает мобильный репортёр, который запечатлел состояние проезжей части на видео.

На кадрах видно, что автомобиль змейкой петляет между ямами и лужами. Более того, водителю приходится искусно лавировать между возвышающимися над дорогой горами щебня вперемешку с землёй.

Местные жители считают, что решить дорожную проблему достаточно просто: нужно лишь разровнять имеющуюся щебёнку, засыпав зияющие на дороге ямы. Однако щебень, по словам автора видео, продолжает лежать без пользы с апреля этого года. "При том, что ямочный ремонт в Аркадакском районе, по словам властей, прошёл," - пишет мобильный репортёр.

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