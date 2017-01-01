Страшная авария с участием большегрузов и легковушек случилась на трассе под Саратовом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:28
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Как рассказывают очевидцы, легковая машина обгоняла вереницу автомобилей на узкой трассе. Пропуская ее, водитель встречного грузовика прижался к обочине, тягач занесло, из-за чего он потерял управление. Фуру потащило на встречную полосу, где она раздавила попавшую под колеса легковушку. Уходя от удара, водитель иномарки, ехавшей вслед за растерзанной машиной, был вынужден повернуть на встречку, где сразу же столкнулся с другим грузовиком.
Сообщается, что в результате аварии четверых пострадавших увезли в больницу. В ГИБДД Саратовской области ведут расследование обстоятельств трагедии.
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