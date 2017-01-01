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Главная  /  Репортажи  /  Страшная авария с участием большегрузов и легковушек случилась на трассе под Саратовом

Страшная авария с участием большегрузов и легковушек случилась на трассе под Саратовом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:28
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Страшная авария случилась на трассе под Саратовом, погибли два человека. Массовое ДТП произошло 28 августа 2017 года, но видео опубликовали в Сети только сейчас.

Как рассказывают очевидцы, легковая машина обгоняла вереницу автомобилей на узкой трассе. Пропуская ее, водитель встречного грузовика прижался к обочине, тягач занесло, из-за чего он потерял управление. Фуру потащило на встречную полосу, где она раздавила попавшую под колеса легковушку. Уходя от удара, водитель иномарки, ехавшей вслед за растерзанной машиной, был вынужден повернуть на встречку, где сразу же столкнулся с другим грузовиком.

Сообщается, что в результате аварии четверых пострадавших увезли в больницу. В ГИБДД Саратовской области ведут расследование обстоятельств трагедии.
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