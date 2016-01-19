Самолёт загорелся в воздухе и совершил экстренную посадку в Токио
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:36
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Лайнер вылетел в Нью-Йорк. Однако вскоре ему пришлось вернуться в домашнюю гавань. Причина - неполадки с двигателем. Он - загорелся прямо в воздухе. На этих кадрах можно без труда разглядеть языки пламени.
К счастью, пилоты - не сплоховали. И, как сообщается, смогли обеспечить безопасное приземление. Ну а полыхать мотор, скорее всего, начал из-за столкновения с какой-нибудь птицей.
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