Торнадо из насекомых сняли на видео жители Кировской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:30
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Сообщается, что удивительное зрелище наблюдали около поселка Уни. В поле выстроилось несколько движущихся столбов из насекомых. По словам сельчан, живые торнадо были высотой с девятиэтажный дом!
Очевидцы предполагают, что это были крылатые муравьи, которые атакуют поселок на протяжении последних четырех-пяти дней. Однако объяснить, почему насекомые повели себя таким странным образом, никто из пользователей не берется.
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