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Главная  /  Репортажи  /  Торнадо из насекомых сняли на видео жители Кировской области

Торнадо из насекомых сняли на видео жители Кировской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:30
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Торнадо из насекомых сняли на видео жители Кировской области.

Сообщается, что удивительное зрелище наблюдали около поселка Уни. В поле выстроилось несколько движущихся столбов из насекомых. По словам сельчан, живые торнадо были высотой с девятиэтажный дом!

Очевидцы предполагают, что это были крылатые муравьи, которые атакуют поселок на протяжении последних четырех-пяти дней. Однако объяснить, почему насекомые повели себя таким странным образом, никто из пользователей не берется.
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