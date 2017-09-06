На мосту в Брянске обрушился тротуар
- Автор:
- axlgreene
- Дата публикации:
- 12:52
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Накануне вечером на город обрушился сильный дождь, который превратил улицы в реки, а так же привёл к частичному разрушению пешеходной дорожки на Черметовском мосту. По словам автора видео, ЧП произошло около половины седьмого вечера. Часть асфальта на тротуаре провалилась и была унесена водой в овраг, образовался большой провал. Насыпь перед мостом размыло водой. В нее провалился бетонный фонарный столб.
Сообщается, что угрозы обрушения Черметовского моста после подмыва - нет. Однако пока мост остается закрытым. Там ведутся восстановительные работы.
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