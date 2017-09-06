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Главная  /  Репортажи  /  На мосту в Брянске обрушился тротуар

На мосту в Брянске обрушился тротуар

Автор:
axlgreene
Дата публикации:
12:52
  • 46
  • 1

Конструкцию моста в Брянске размыло после мощного ливня. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

Накануне вечером на город обрушился сильный дождь, который превратил улицы в реки, а так же привёл к частичному разрушению пешеходной дорожки на Черметовском мосту. По словам автора видео, ЧП произошло около половины седьмого вечера. Часть асфальта на тротуаре провалилась и была унесена водой в овраг, образовался большой провал. Насыпь перед мостом размыло водой. В нее провалился бетонный фонарный столб.

Сообщается, что угрозы обрушения Черметовского моста после подмыва - нет. Однако пока мост остается закрытым. Там ведутся восстановительные работы.
  • 46
  • 1

Комментарии (1)

  • axlgreene
    13:27
    Репортаж телеканала "Городской" (Брянск) с места событий https://www.youtube.com/watch?v=d5MjzRFnBbs&t=1s
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