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Главная  /  Репортажи  /  Проспект Ленина в Брянске ушёл под воду после сильных ливней

Проспект Ленина в Брянске ушёл под воду после сильных ливней

Автор:
RZhukovskiy
Дата публикации:
11:52
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Обрушившийся накануне на Брянск ливень привел к серьёзным подтоплениям на улицах города. Кадры с последствиями непогоды прислал мобильный репортёр.

По словам автора видео, дождь начался во вторник вечером, примерно в 17:00. Уже через полчаса он перешёл в мощную грозу с ливнем. Буквально за 40 минут проливного дождя дороги города стали уходить под воду. На видео запечатлён центр Брянска - проспект Ленина, Советский район. Здесь вода залила проезжую часть и стекала через края в овраг, где расположены жилые застройки с одной стороны и детская площадка с другой.

Некоторые машины, форсируя водную преграду, заглохли. "По всей видимости, залило глушитель," - рассказывает мобильный репортёр. Также дождём размыло конструкцию Черметского моста. Там накануне произошло частичное обрушение тротуара.
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