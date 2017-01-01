Проспект Ленина в Брянске ушёл под воду после сильных ливней
- Автор:
- RZhukovskiy
- Дата публикации:
- 11:52
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По словам автора видео, дождь начался во вторник вечером, примерно в 17:00. Уже через полчаса он перешёл в мощную грозу с ливнем. Буквально за 40 минут проливного дождя дороги города стали уходить под воду. На видео запечатлён центр Брянска - проспект Ленина, Советский район. Здесь вода залила проезжую часть и стекала через края в овраг, где расположены жилые застройки с одной стороны и детская площадка с другой.
Некоторые машины, форсируя водную преграду, заглохли. "По всей видимости, залило глушитель," - рассказывает мобильный репортёр. Также дождём размыло конструкцию Черметского моста. Там накануне произошло частичное обрушение тротуара.
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