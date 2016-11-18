Поезд и легковушка столкнулись на путях в Пенсильвании
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:04
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В минувший понедельник в американском штате столкнулись поезд и автомобиль. По словам очевидцев, водитель легковушки выезжал с парковки. Но по какой-то причине заехал слишком далеко - прямо на рельсы, где в это время шёл состав. Столкновения с тягачом избежать не удалось. К счастью, поезд двигался на небольшой скорости, поэтому удар был не таким сильным, как мог бы быть. И всё же иномарку, как видно на кадрах, отбросило на фонарный столб.
Сообщается, что водитель и пассажир автомобиля отделались только испугом. А пассажиры поезда и вовсе не почувствовали столкновения состава с авто.
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