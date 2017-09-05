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Электропоезд протаранил легковушку в Ленинградской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:05
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"Решила потягаться с поездом," - так очевидцы комментируют это ДТП, произошедшее накануне в Ленинградской области.

Камеры наблюдения запечатлели на видео, как на железнодорожном переезде у станции "Дунай" электричка снесла легковушку. Состав, словно тёрка, раздробил передний бампер авто. Лишь по счастливой случайности в результате аварии ни водитель легковушки, ни пассажиры электропоезда не пострадали.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась женщина, которая, как пишут очевидцы, не заметила приближения поезда и не успела вовремя затормозить. "Электричка победила," - заключает автор этого ролика с последствиями ДТП.
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