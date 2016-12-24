250 ветеранов приняли участие в бесплатной обзорной экскурсии по Московскому центральному кольцу

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:57

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250 ветеранов приняли участие в бесплатной обзорной экскурсии по Московскому центральному кольцу, специально организованной в преддверии первой годовщины запуска движения. 6 сентября 2017 года Московский метрополитен совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы провели для ветеранов экскурсию по МЦК. Приглашенные участники мероприятия смогли увидеть из окон комфортабельной «Ласточки» городские достопримечательности: Фрунзенскую набережную, комплекс «Москва-Сити», ВДНХ, спортивную арену «Лужники», а также природный заказник «Воробьевы горы». Гиды экскурсионного бюро Московского метрополитена рассказали москвичам старшего поколения об уникальной истории развития Московской окружной железной дороги, построенной еще в начале XX века, которая спустя более чем столетие стала Московским центральным кольцом. Экскурсия стартовала со станции МЦК Лужники и длилась 1,5 часа. Два поезда «Ласточка» в разных направлениях одновременно отправились в экскурсионный рейс с собравшимися гостями. За это время ветераны успели осмотреть 86 московских памятников архитектуры. В поездке пассажирам подарили сувениры.