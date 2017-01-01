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Главная  /  Репортажи  /  В многоквартирном доме стрела крана оторвала газовую трубу в Самаре

В многоквартирном доме стрела крана оторвала газовую трубу в Самаре

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:07
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  • 0

В многоквартирном доме стрела крана оторвала газовую трубу в Самаре. Пострадавших нет.

  • 4
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