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Парк "Зарядье" готовят к открытие

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:22
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Парк "Зарядье" готовят к открытию: моют, сваривают и благоустраивают территорию возле него. Уже скоро горожане и гости столицы смогут погулять и оценить новый парк.

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