Парк "Зарядье" готовят к открытие

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:22

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Парк "Зарядье" готовят к открытию: моют, сваривают и благоустраивают территорию возле него. Уже скоро горожане и гости столицы смогут погулять и оценить новый парк.