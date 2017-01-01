Туман и моросящий дождь в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:52

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В столице целый день наблюдается туман и идёт моросящий дождь. Небо плотно затянуто облаками, осенняя прохлада продлится до выходным, потом слегка потеплеет.