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Туман и моросящий дождь в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:52
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В столице целый день наблюдается туман и идёт моросящий дождь. Небо плотно затянуто облаками, осенняя прохлада продлится до выходным, потом слегка потеплеет.

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