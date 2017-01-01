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Главная  /  Репортажи  /  Две инсталляции с 15-метровыми флагами установили на Лубянской площади

Две инсталляции с 15-метровыми флагами установили на Лубянской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:15
  • 13
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Две инсталляции с 15-метровыми флагами установили на Лубянской площади.

  • 13
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