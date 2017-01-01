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Ограничение движения на Тверской улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:45
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В связи с завозом оборудования к празднованию Дня города на Тверской улице сузили проезжую часть на две полосы.

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