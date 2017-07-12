Финальная репетиция перед Днём города чемпионов мира по брейкдансу Predatorz Crew

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:58

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Днем прошла финальная репетиция интерактивного шоу московской команды по брейкдансу Predatorz Crew ко Дню города. Участники рассказали, как готовят свою программу, как тренируются и готовят сюрприз, который представят в юбилей столицы зрителям. Вся программа интерактивная т.е во время выступления все желающие смогут принять участие и обучиться азам брейкданса. Зрелищно и ярко можно будет увидеть: элементы брейкинга – вращения, кручение на голове; танец симфонии: путем хореографического рисунка участники изобразят звучание таких музыкальных инструментов, как пианино, гитара, барабаны и саксофон. За час можно будет проследить изменения брейкданса от 1980-2017 годов. Финалом станет оригинальный номер с трюками футбольного фристайла, при участии Игоря Олейника. В День города увидеть выступление Predatorz Crew можно будет на площадке “Москва ставит рекорды” (от пересечения Тверской и Моховой улиц до пересечения Театрального проезда с улицей Большая Дмитровка) – 9 сентября с 18.00 до 19.00 и 10 сентября с 17.00 до 18.00.